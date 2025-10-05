

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جهانبخش میرزاوند امروز یکشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴ در نشست خبری با خبرنگاران علت رضایت جامعه عشایری از عملکرد این سازمان را زحمات صادقانه مدیران و کارکنان سازمان عشایری در ۴ دهه اخیر خواند و افزود: حتی اگر کمبودهایی در بخش خدمات رسانی به عشایر وجود داشته اما عشایر همیشه پای انقلاب و کشور بوده اند و شهدایی هم تقدیم کرده اند.

رئیس سازمان امور عشایر ادامه داد: به دنبال شناسایی و اولویت بندی چالش های بخش تولیدی عشایر هستیم.

او با اشاره به قرار گرفتن تامین آب مورد نیاز دام در ردیف بودجه برای اولین بار گفت: اولین کارها در حوزه عشایری در دولت چهاردهم تامین آب شرب پایدار عشایر و دام آنها، شناسایی و مرمت ایل راههای عشایری و توسعه امکانات زیرساختی درسکونت گاه ها واطراق گاههای عشایری بود.

میرزاوند افزود: برای رفع تنش آبی در بودجه ۱۴۰۴سه هزار میلیارد تومان اختصاص داده شده و یک هزار میلیارد تومان آن توزیع استانی شده است.

رئیس سازمان امور عشایر ایران تصریح کرد: به دنبال اجرایی شدن تقویم کوچ به شکل علمی، فنی و اجرایی هستیم تا مراتع در سکونت گاه های عشایری به صورت پایدار مورد بهره برداری قرار گیرند.