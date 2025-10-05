به گزارش خبرگزای صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرمرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اصفهان گفت: متوسط تردد ساعتی ثبت شده در سامانه‌های پلاک خوان و تردد شمار برخط استان در شهریور امسال به ۵۲۰ خودرو در ساعت رسید که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته ۳۶ درصد افزایش یافته است.

مریم تاکی با بیان اینکه اوج این تردد‌ها سه شنبه ۲۵ شهریور ساعت ۷ تا ۸ با هفت هزار و ۲۸۵ تردد در ساعت گزارش شده است، افزود: بیشترین درصد تخلف سرعت خودرو‌ها در جاده‌های استان در شهریور امسال در محور‌های اردستان- کاشان و زرین شهر- سفید دشت ثبت شده است.

مدیر مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اصفهان گفت: بیشترین درصد تخلف سرعت خودرو‌ها پس از محور‌های اردستان- کاشان و زرین شهر- سفید دشت مربوط به جندق – انارک، سمیرم – یاسوج (سه راهی پاتاوه) و نراق – کاشان است.

تاکی با اشاره به اینکه بیشترین تردد خودرو‌ها در محور‌های شهرستان‌های اصفهان، فلاورجان، مبارکه، نجف آباد و کاشان به ثبت رسید، ادامه داد: بیشترین متوسط سرعت نیز به ترتیب در محور‌های فلاورجان، زرین شهر، مبارکه، نطنز و کاشان ثبت شده است.

مدیر مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اصفهان گفت: بیشترین تردد به ترتیب در محور‌های اصفهان-بهارستان، آزادراه اصفهان- زرین شهر (فلاورجان)، اصفهان – شهرضا (سه راهی مبارکه)، کمربندی شرق اصفهان (جاده نائین – سپاهان شهر) و تیران – نجف آباد گزارش شده است.

وی ادامه داد: حدود ۱۴ درصد از کل تردد‌ها به ناوگان سنگین اختصاص داشته که در مقایسه با ماه گذشته حدود ۲۳ درصد کاهش یافته است.

تاکی با بیان اینکه ۴۳ درصد از پلاک‌های مشاهده شده در استان در شهریور مربوط به پلاک‌های بومی است، گفت: استان‌های تهران، فارس، خراسان رضوی، چهارمحال بختیاری و خوزستان با ۱۴، هفت، پنج، چهار و چهار درصد بیشترین سهم تردد پلاک‌های غیر بومی در اصفهان را داشتند.

وی ادامه داد: ۶۶ درصد پلاک‌های غیر بومی در شهریور ماندگاری بیشتر از یک روز در استان داشتند.

۱۴۴ سامانه تردد شمار در جاده‌های استان اصفهان فعال است.

این استان با ۱۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه، بدلیل موقعیت خاص آن در مرکز و بعنوان چهار راه ترانزیت بار و مسافر کشور، رتبه نخست حمل بار و رتبه سوم حمل مسافر را دارد.