پیکر مطهر شهدای دفاع مقدس با حضور برادران ترکمن اعزامی از شهرستان آق قلا در خرمشهر تشییع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ پیکر پاک و مطهر ۴۶ شهید هشت سال دفاع مقدس با استقبال مردم شهید پرور و انقلابی شهرستانهای آبادان، خرمشهر و حضور مردم اهل سنت ترکمن استان گلستان به نمایندگی از ملت ایران از طریق مرز شلمچه به کشور باز گشت.
فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح گفت: شهدای تازه تفحص شده مربوط به عملیاتهای والفجر مقدماتی، محرم، والفجر ۱، کربلای ۴ و ۵، خیبر، بدر، رمضان و تک پشتیبانی در عملیات والفجر ۸ است.
سردار پاسدار سید محمد باقر زاده افزود: پیکر مطهر این شهیدان در مناطق فکه، شرهانی، شرق دجله، جزایر مجنون،ام الرصاص وام الباوی و شلمچه به تازگی تفحص شده است.
کاروان راهیان نور اهلسنت آققلا جمعه گذشته به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شده بود.