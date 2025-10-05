فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح گفت: شهدای تازه تفحص شده مربوط به عملیات‌های والفجر مقدماتی، محرم، والفجر ۱، کربلای ۴ و ۵، خیبر، بدر، رمضان و تک پشتیبانی در عملیات والفجر ۸ است.

سردار پاسدار سید محمد باقر زاده افزود: پیکر مطهر این شهیدان در مناطق فکه، شرهانی، شرق دجله، جزایر مجنون،‌ام الرصاص وام الباوی و شلمچه به تازگی تفحص شده است.