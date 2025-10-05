پخش زنده
با حکم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، محمدحسین واحدیان شهردار شهرکرد به عنوان رئیس جشنواره ملی فرهنگی هنری نمد معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شهرکرد گفت: برای پاسداشت هنر اصیل نمد و معرفی ظرفیتهای فرهنگی، هنری و اقتصادی این صنعت ارزشمند، جشنواره ملی فرهنگیهنری نمد آبانماه امسال به میزبانی شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری برگزار میشود.
بهروز محمدپور افزود: در همین راستا، با امضای مریم جلالی دهکردی معاون صنایعدستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی حکم ریاست جشنواره ملی نمد به محمدحسین واحدیان شهردار شهرکرد اعطا شد.
محمدپور گفت: بر اساس این حکم، مقرر شد چارت اجرایی جشنواره و اقدامات لازم جهت برگزاری باشکوه این رویداد ملی با همکاری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد و سایر دستگاههای مرتبط تدوین و اجرایی شود.
مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شهرکرد گفت: جشنواره ملی نمد با هدف احیای هویت بومی، تقویت اقتصاد هنر، حمایت از تولیدکنندگان و معرفی ظرفیتهای گردشگری شهرکرد، شامل بخشهای متنوعی همچون نمایشگاه آثار نمدی، کارگاههای آموزشی، نشستهای تخصصی و برنامههای فرهنگیهنری خواهد بود.