به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حیدری در نشست مشترک با پلیس راهور، ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی و قدردانی از تلاش حافظان نظم و امنیت کشور، بر نقش رانندگان الگو در ارتقای فرهنگ ترافیکی تأکید کرد.

وی با اشاره به افتتاح و اصلاح ده‌ها گذر در چهار سال گذشته، افزود: گذر شهیدبیژن گرد، گذر مرکز تحقیقات، گذر غرب تنگک‌ها و اصلاح هندسی‌های ورودی شهر، نقش مهمی در کاهش بار ترافیک داشته است.

حیدری دو طرح کلیدی را از اولویت‌های شهرداری دانست: گذر کارخانه‌جات که می‌تواند ترافیک خیابان طالقانی را کاهش دهد و گذر موزه دریانوردی که به روان‌سازی عبور و مرور در جنوب شهر کمک می‌کند.

وی گفت: این گذرگاه‌ها با همکاری استانداری، ستاد مشترک و نیروی دریایی در حال پیگیری است و به عنوان مسیر‌های حیاتی وپدافند غیرعامل اهمیت زیادی دارند.

شهردار در ادامه با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌های خدمات‌رسان، اظهار داشت: حفاری‌های آب، برق، فاضلاب و مخابرات بدون زیرسازی به موقع، موجب ایجاد چاله‌ها، تصادفات و ترافیک‌های مکرر شده است. از این دستگاه‌ها انتظار داریم پس از پایان عملیات، سریعاً مسیر را ترمیم کنند تا مشکلات مردم کاهش یابد.

حیدری فرهنگ‌سازی را مهم‌ترین عامل کاهش حوادث دانست و افزود: با همکاری شهرداری، پلیس راهور و صدا و سیمای مرکز بوشهر می‌توان رفتار رانندگان و استفاده صحیح از معابر را ارتقا داد. تنها با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و آموزش دقیق، برخورد قانونی با متخلفان نتیجه‌بخش خواهد بود.

رئیس پلیس راهوراستان نیزگفت: فرهنگ یاران ترافیک کسانی هستند که نه تنها خود با قوانین راهنمایی ورانندگی آشنایی دارند بلکه چراغ راه دیگران بوده و در کاهش تصادف و تلفات رانندگی نقش بسزایی دارند.

سرهنگ صادقی افزود: فرهنگ یار بودن تنها یک عنوان نیست بلکه نشانی از بلوغ اجتماعی و نجات جان انسان هاست.

رئیس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور استان بوشهر، با اشاره به آمار بالای سوانح رانندگی، عامل انسانی را مهم‌ترین علت حوادث ترافیکی دانست و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد ۷۰ درصد تصادفات به دلیل بی‌توجهی به جلو رخ می‌دهد؛ استفاده از تلفن همراه، مشغله‌های روزانه و رانندگی با سرعت غیرمجاز، تمرکز رانندگان را کاهش داده و زمینه بروز حوادث را فراهم می‌کند.

سرهنگ دوم چمن‌سرا افزود: رفتار‌های مخاطره‌آمیز و عدم رعایت سرعت مطمئنه فرصت واکنش را از راننده می‌گیرد و او را در معرض آسیب‌های جدی قرار می‌دهد. این بی‌توجهی‌ها علاوه بر خسارات مالی، خاطرات تلخ و جبران‌ناپذیری را برای خانواده‌ها بر جای می‌گذارد.

رئیس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور استان تأکید کرد:که ارتقای سطح آموزش، فرهنگ‌سازی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش آمار تصادفات داشته باشد.

در پایان از شماری از فرهنگ یاران ترافیک (رانندگان) تجلیل شد.