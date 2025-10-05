پخش زنده
امروز: -
میگوی سر وزغی معروف به فسیل زنده در اردستان دیده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیطزیست استان اصفهان گفت: گونه کمیاب میگوی سر وزغی با نام علمی Triops cancriformis که بهعنوان فسیل زنده شناخته میشود، در یکی از زیستگاههای طبیعی شهرستان اردستان مشاهده و تصویربرداری شده است.
حسین اکبری با بیان اینکه احمدعلی عابدینی محیطبان اردستان این گونه را به تازگی کشف کرده است ،افزود: این گونه پیشتر نیز در سالهای ۱۳۹۶ در پناهگاه حیات وحش عباسآباد و ۱۳۹۷ در روستای چوپانان نایین گزارش شده بود.
وی گفت: این گونه سختپوست که قدمتی حدود ۲۰۰ میلیون ساله دارد، از قدیمیترین موجودات زنده جهان به شمار میرود.
اکبری ادامه داد: میگوی سر وزغی در دیگر مناطق فلات مرکزی ایران نیز یافت میشود،این گونه با طول ۲ تا ۱۱ سانتیمتر از گروه آبششپایان است و ویژگی منحصربهفرد آن، توانایی تخمهایش در فعال شدن پس از ۲۰ سال غیرفعال بودن با اولین بارندگی و تشکیل برکه است.
وی گفت: حضور این گونه در اردستان نشاندهنده سلامت اکوسیستم و غنای تنوع زیستی این منطقه است.
میگوی سر وزغی (Triops cancriformis) از گونههای باستانی سختپوستان است که به دلیل قدمت طولانی و ویژگیهای زیستی خاص بهعنوان فسیل زنده شناخته میشود.
این گونه در آبهای موقت مانند برکهها و تالابهای فصلی زندگی میکند. تخمهای آن مقاوم به خشکی بوده و میتوانند سالها در حالت غیرفعال باقی بمانند تا شرایط مناسب برای رشد فراهم شود.
این موجودات نقش مهمی در زنجیره غذایی اکوسیستمهای آبی دارند و نشانگر سلامت محیط زیست منطقه هستند.