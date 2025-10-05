پخش زنده
بارش شدید و بیوقفه در نواحی کوهستانی ایالت بنگال غربی، باعث وقوع رانشهای گسترده زمین و کشته و مفقود شدن ۱۱ نفر در دارجیلینگ شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو؛ طبق اعلام مقامات محلی بارانهای سیلآسا خانهها را با خود برد، جادهها را تخریب کرد و ارتباط بسیاری از روستاهای دورافتاده را قطع کرده است، همچنین خودروهای متعددی نیز در میان آوار و گلولای گرفتار شدهاند.
این مقامهای محلی از کشته شدن دستکم ۹ نفر و ناپدید شدن ۲ نفر دیگر خبر دادهاند.
اداره هواشناسی هند با صدور هشدار قرمز از ادامه بارشهای بسیار شدید در مناطق زیرکوهی بنگال غربی از جمله دارجیلینگ و کالیمپونگ، تا ششم اکتبر خبر داده است.
این حوادث در حالی رخ داد که بارشهای موسمی امسال در شرق هند بیش از میانگین سالهای گذشته بوده و نگرانیها را از تکرار رانشهای مرگبار در مناطق کوهستانی افزایش داده است.