پخش زنده
امروز: -
مدیرکل امور پژوهش و فناوری وزارت نفت از انتشار نخستین فراخوان مشارکت نخبگان، پژوهشگران و شرکتهای فناور در ارتقای فناوریهای تولید نفت و گاز به منظور فعالیتهای «کارگروه ارتقای فناوریهای تولید نفت و گاز» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «مهدی احمدخانبیگی» با تشریح اهداف فراخوان مشارکت نخبگان، پژوهشگران و شرکتهای فناور در ارتقای فناوریهای تولید نفت و گاز گفت: این فراخوان بر پایه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بهمنظور خودکفایی فناوریهای انرژی منتشر شده و به دنبال شناسایی و جذب فناوریهای بومی و نوآورانهای است که بتوانند چالشهای واقعی تولید نفت و گاز را از بهبود برداشت از مخازن تا هوشمندسازی عملیات برطرف کنند.
وی با تأکید بر اینکه این طرح یک پل ارتباطی میان وزارت نفت و جامعه نخبگان کشور برای تبدیل ایدههای علمی به طرحهای اجرایی در میدانهای نفتی خواهد بود، افزود: این رویکرد، یک تغییر چارچوب در نحوه مواجهه با چالشهای فناورانه است که به جای تمرکز صرف بر خرید دانشفنی، بر توسعه دانش بومی و کاربردی تمرکز دارد.
اهداف و محورهای اصلی فراخوان
مدیرکل امور پژوهش و فناوری وزارت نفت با بیان اینکه تمرکز اصلی این مرحله بر بخش بالادستی تولید نفت و گاز است، ادامه داد: این بخش، شامل قلب عملیات تولید منابع هیدروکربنی بوده و نوآوری در آن تأثیر چند برابری بر کل زنجیره دارد. محورهای بومیسازی و توسعه فناوریهای کلیدی، افزایش ضریب بازیافت نفت، بهینهسازی و هوشمندسازی عملیات، کاهش هزینههای تولید و تجاریسازی نتایج پژوهش در این فراخوان در نظر گرفته شده است که در حوزههای کلیدی مورد نظر در این فراخوان شامل فناوریهای افزایش و بهبود برداشت (EOR/IOR)، سامانههای مانیتورینگ هوشمند و دادهمحور، توسعه مواد و تجهیزات ویژه مخازن و حفاری به آن پرداخته میشود.
احمدخانبیگی به ماهیت میانرشتهای بسیاری از این فناوریها اشاره کرد و گفت: دستیابی به اقلام قابل تحویل این پروژهها سبب میشود که خروجی آنها در پاییندست و حتی زنجیره صنایع پتروشیمی نیز اثرگذار باشد. برنامهریزی برای انتشار فراخوانهای مشابه در سایر بخشها در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: یکی از نقاط قوت این فراخوان، ساختار ارزیابی چند مرحلهای آن است که هدف آن تضمین کاربردی بودن طرحهاست. مراحل فرآیند انتخاب و غربالگری طرحها شامل ثبت و دستهبندی اولیه، ارزیابی فنی و تخصصی از سوی کمیتههای کارشناسی است. این ارزیابی شامل سه بُعد اصلی شامل تطبیق با نیاز فناورانه میدانهای، قابلیت اجرا در محیط عملیاتی و ارزش افزوده و مزیت رقابتی است.
زمانبندی و دعوت به مشارکت
مدیرکل امور پژوهش و فناوری وزارت نفت با بیان اینکه برای اطمینان از تحقق موفقیتآمیز طرحهای انتخاب شده، وزارت نفت بستههای حمایتی جامعی را در نظر گرفته است که شامل حمایت مالی در مراحل توسعه و پایلوت، تأمین بودجه مورد نیاز برای ساخت نمونه اولیه و اجرای پایلوتهای میدانی همراه با پشتیبانی فنی و مهندسی، تسهیلات قانونی ویژه و نیز امکان استفاده از زیرساختهای عملیاتی خواهد بود، گفت: برای طرحهای موفق که در فاز پایلوت اثربخشی خود را به اثبات رساندهاند، مسیر تجاریسازی با همکاری شرکتهای تابع و جذب سرمایهگذاران تخصصی در حوزه انرژی هموار میشود.
احمدخانبیگی تصریح کرد: امیدواریم با توجه به اهمیت تسریع در اجرای برنامههای توسعهای و با توجه به مهلت تعیینشده تا پایان مهر ۱۴۰۴، مشارکت کیفی و اثرگذاری از سوی متقاضیان حاصل شود. هدف این طرح، کیفیت و کارآمدی است و طرحهای برگزیده باید توانایی ایجاد آثار عملی و ملموس در کوتاهمدت و میانمدت را داشته باشند.
وی با دعوت از متخصصان واجد شرایط، شرکتهای دانشبنیان و فناور، مراکز تحقیقاتی، استارتاپهای فعال در حوزه انرژی و پژوهشگران مستقل بیان کرد: فرصت کنونی، یک میدان بازی مهم برای ایدهپردازی، نوآوری و آزمون عملی فناوریها بهشمار میرود. هر طرحی که توان حل مسئله و خلق ارزش اقتصادی و فناورانه داشته باشد، جایگاه خود را در این برنامه مییابد، علاقهمندان میتوانند طرحهای خود را از طریق سامانه ثبت به نشانی https://ioiv.ir ارسال کنند.