به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ با حضور برخط (وبینار) رئیس‌جمهور پزشکیان، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و سحر تاجبخش معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور، بهره‌برداری از ۵۰ ایستگاه باران‌سنج خودکار حوضه دریاچه ارومیه و راه‌اندازی شبکه پایش (مانیتورینگ) تجمعی داده‌های هواشناسی و جوی آغاز شد.

امروز ۹۵ ایستگاه جدید هواشناسی همزمان با طرح‌های راه و شهرسازی در کشور به بهره‌برداری رسید که ۵۰ ایستگاه از این تعداد با ۳۰۰ میلیارد ریال در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در آذربایجان‌غربی راه اندازی شده است.

این طرح شامل ایستگاه باران‌سنجی خودکار، زیرساخت‌ها، تجهیزات و ظرفیت‌های مخابراتی است که با هدف توسعه شبکه‌های ایستگاه‌های هواشناسی کشور به منظور پایش بهینه اقلیم و هوا اجرا می‌شود.

از دیگر ظرفیت‌هایی که با توسعه این ایستگاه‌ها راه‌اندازی می‌شود ارتقای ظرفیت پیش‌بینی هوا است که داده‌های بیشتری به مدل‌های جوی تزریق و وضعیت پیش‌بینی‌ها با دقت بیشتری انجام می‌شود.