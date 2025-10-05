پخش زنده
معاون علمی رئیس جمهور گفت: برخی از جایگاههایی که برای جذب نخبگان به بنیاد اعلام شده، مانند کارشناس یا دفتردار، در شأن نخبگان نیست. به همین علت، فراخوان چهارم را متوقف کردیم تا پستهایی متناسب با جایگاه نخبگان تعریف شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین افشین معاون علمی رئیس جمهور با اشاره به اشکالات و اعتراضات نخبگان درباره جذب در طرحهایی چون شهید شهریاری و شهید وزوایی افزود: تلاش کردیم در یک سالی که گذشت ایرادات را رفع کنیم. ما خود را رئیس بنیاد نخبگان نمیدانیم، بلکه هماهنگکنندهایم تا صدای نخبگان را به سیستم اجرایی کشور منتقل و پیادهسازی کنیم.
اصلاح سازوکار جذب در دستگاههای اجرایی
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور یکی از مهمترین چالشها را کیفیت پایین برخی پستها و جایگاه های ارائهشده از سوی دستگاههای اجرایی برای نخبگان دانست و گفت: برخی از جایگاههایی که برای جذب نخبگان به بنیاد اعلام شده، مانند کارشناس یا دفتردار، در شأن نخبگان نیست. از همین رو، فراخوان چهارم را متوقف کردیم تا پستهایی متناسب با جایگاه نخبگان تعریف شود.
به گفته افشین، در سال گذشته بیش از ۲۵۰۰ پست از سوی دستگاهها اعلام شد که ۳۷ هزار درخواست روی آن ثبت شد. حدود هزار پست از میان این ۲۵۰۰ مورد، واقعاً در شأن نخبگان نبود که در حال اصلاح آن هستیم.
ورود بخش خصوصی برای جذب نخبگان
وی از آغاز فراخوانی برای جذب نخبگان در شرکتهای بزرگ خصوصی خبر داد و گفت: شاید بخش خصوصی بهتر از دولت ارزش نخبگان را بداند. بنابراین در گام دوم، تمرکز ما بر تسهیل ورود نخبگان به عرصه بنگاههای اقتصادی بزرگ و تأثیرگذار خواهد بود.
نگاه شعاری به نخبگان؛ مانعی برای بهرهوری
وی با انتقاد از نگاه شعاری به نخبگان گفت: ما بهظاهر به علم، فناوری و شرکتهای دانشبنیان اهمیت میدهیم اما در عمل آنها را به چشم کالای لوکس میبینیم. تا وقتی این نگاه تغییر نکند، بهرهوری واقعی از توان نخبگان ممکن نیست. باید مدیران باور کنند که حضور یک نخبه میتواند موجب جهش در عملکرد آنها شود.
مسکن نخبگان؛ طرحهای در دست اجرا /۲۵۰۰ مسکن یا زمین به نخبگان اعطا شد
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور درباره اقدامات بنیاد ملی نخبگان در حوزه مسکن نخبگان نیز گفت: در ۱۵ شهر کشور، از ظرفیت طرح جهش مسکن برای تأمین زمین و ساخت واحد مسکونی برای نخبگان استفاده کردهایم و تاکنون حدود ۲۵۰۰ واحد (زمین یا واحد کامل) در اختیار نخبگان قرار گرفته است. این عدد در مقابل نیاز ۵۰ هزار واحدی بسیار کم است، اما با همکاری استانداران و تأکیدات رئیسجمهور و مقام معظم رهبری، مسیر ادامه دارد.
بررسی راهکار اعطای زمین به نخبگان با رهن ۲۰ ساله
وی با اشاره به عدم استقبال نخبگان از تسهیلات فعلی توضیح داد: با وجود تخصیص وام، بسیاری از نخبگان توان بازپرداخت آن را ندارند، چرا که نرخ سود ۲۳ درصدی با درآمد آنها همخوانی ندارد. ما در حال بررسی راهکارهایی مثل واگذاری زمین به صورت رایگان یا رهن بلندمدت ۲۰ ساله هستیم تا بار مالی وام کاهش یابد.
افشین افزود: در تهران هنوز موفق به لکهگذاری زمین برای نخبگان نشدهایم، اما شهرداری قول همکاری داده و امیدواریم این مسئله نیز نهایی شود.