به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در مراسم افتتاح برخط طرح‌های وزارت راه و شهرسازی با حضور رئیس‌جمهور گفت: در چهارمین جلسه هماهنگی با محوریت مشارکت بخش خصوصی، قراردادهای جدیدی برای توسعه ناوگان ریلی کشور منعقد شد.

وی افزود: این قراردادها با هدف ساخت و تولید داخل لکوموتیو و واگن، با تکیه بر توان نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی منعقد شده و گام مهمی در جهت تقویت حمل‌ونقل ریلی و کاهش وابستگی خارجی است.

صادق همچنین از بهره‌برداری ۲۰۲ پروژه در بخش حمل‌ونقل، شهرسازی و هواشناسی با ارزش بیش از ۱۶۴ هزار میلیارد تومان و ۱۲۵ میلیون دلار خبر داد و تأکید کرد: اجرای این طرح‌ها نقش مؤثری در افزایش ایمنی، سرعت و عدالت در توسعه زیرساخت‌های کشور دارد.