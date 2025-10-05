به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مسوول کمیته رویداد‌های محله‌محور سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوان گفت: همزمان با برگزاری این دوره از جشنواره، رویداد فرهنگی و هنری «دستان کوچک، هنر‌های بزرگ» پانزدهم و شانزدهم مهر در گذر صنایع دستی اصفهان واقع در پارک شهید رجایی، مقابل کتابخانه مرکزی از ساعت ۱۶ تا ۲۱ برگزار می‌شود.

حامد نظری افزود: این برنامه با محوریت آموزش و تجربه هنر برای کودکان و نوجوانان طراحی شده و تلاش دارد استعداد‌های نهفته نسل آینده را در قالب کارگاه‌های عملی، نمایشگاه‌های خلاق و فعالیت‌های گروهی به نمایش بگذارد.

وی گفت: در این رویداد کودکان با حضور در غرفه‌های متنوع صنایع‌دستی، نقاشی، سفالگری، ساخت کاردستی و هنر‌های سنتی، ضمن آشنایی با هنر‌های اصیل اصفهان، تجربه‌ای لذت‌بخش و آموزشی را پشت سر می‌گذارند.

سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بین‌الملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ در شهر اصفهان در حال برگزاری است.