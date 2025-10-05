مدیرکل میراث‌فرهنگی استان تهران از برگزاری ویژه‌برنامه‌های متنوع در هفته فرهنگی تهران خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با هدف بازخوانی تاریخ، هویت و ظرفیت‌های گردشگری پایتخت، از ۱۴ تا ۲۱ مهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی طلوعی با اشاره به اینکه ۱۴ مهرماه در متمم قانون اساسی سال ۱۲۸۶ خورشیدی به‌عنوان روز رسمی انتخاب تهران به پایتختی کشور ثبت شده است، افزود: هفته فرهنگی تهران فرصتی ارزشمند برای بازشناسی گذشته و معرفی توانمندی‌های امروز پایتخت است؛ شهری که هم میراثی تاریخی دارد و هم سیمایی مدرن و پویا.

طلوعی از برگزاری مجموعه‌ای از نشست‌های تخصصی در این هفته خبر داد و گفت: نخستین نشست با عنوان تاریخ تهران و دلایل انتخاب آن به‌عنوان پایتخت، به بررسی ابعاد سیاسی، جغرافیایی و اجتماعی این تصمیم تاریخی می‌پردازد. دومین نشست نیز با محور یافته‌های باستان‌شناسی تهران به کاوش‌های تپه‌های قیطریه و کشف تاریخی بانوی ملّوی اختصاص دارد.

به گفته‌ مدیرکل میراث‌فرهنگی تهران، سومین و چهارمین نشست این هفته به‌ترتیب با موضوعات تاریخ صنعتی‌شدن تهران و معماری پایتخت از قاجار تا امروز برگزار خواهد شد. او افزود: در کنار نشست‌های علمی، مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، هنری و گردشگری متنوع نیز برای عموم مردم تدارک دیده شده است.

طلوعی با اشاره به برنامه‌های مردمی هفته تهران اظهار کرد: فیلم کاوش‌های تپه‌های قیطریه روز دوشنبه ۱۴ مهر به نمایش درمی‌آید و سه‌شنبه ۱۵ مهر نشست تهران چرا پایتخت شد؟ برگزار خواهد شد. همچنین برنامه‌های تهران و صنعتی‌شدن و سفال و آبگینه‌های تهران روز چهارشنبه ۱۶ مهر میزبان علاقه‌مندان خواهند بود.

وی افزود: در این هفته رویدادهای جذابی همچون بازی محیطی ردپای تهران (۱۶ تا ۲۱ مهر)، مسابقه عکس موبایلی تهران از نگاه شهروند، پیاده‌روی در بافت تاریخی محله سنگلج و امام‌زاده یحیی (پنج‌شنبه ۱۷ مهر)، رالی شهر تا روستا (شنبه ۱۸ مهر) و برنامه تهران‌گردی کودکان در روز جمعه برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان تهران یکی از برنامه‌های شاخص این هفته را رویداد «موزه‌ها را رکاب بزن» عنوان کرد و گفت: این برنامه با شعار هوای پاک، تهران زیبا و با هدف ترویج گردشگری شهری سبز برگزار خواهد شد.

طلوعی گفت: هفته فرهنگی تهران تنها مجموعه‌ای از رویدادها نیست، بلکه حرکتی فرهنگی برای بازشناسی ریشه‌ها، تاریخ و هویت پایتخت است. ما کوشیده‌ایم برنامه‌ها به گونه‌ای طراحی شوند که همه اقشار جامعه — از پژوهشگران و هنرمندان گرفته تا خانواده‌ها و کودکان — بتوانند سهمی از این هفته فرهنگی داشته باشند.

وی همچنین بیان کرد: بازدید از موزه‌های رضا عباسی، فرش، هنرهای ملی، نقاشی پشت شیشه و آبگینه از تاریخ ۱۴ تا ۲۱ مهرماه به‌مدت یک هفته برای علاقه‌مندان رایگان خواهد بود.