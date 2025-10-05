صبح امروز با حضور برخط رئیس‌جمهور، معاون وزیر راه و استاندار آذربایجان‌غربی، بهره‌برداری از ۵۰ ایستگاه باران‌سنج خودکار در حوضه دریاچه ارومیه آغاز شد تا پایش اقلیم منطقه دقیق‌تر شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، امروز با حضور برخط رئیس‌جمهور، دکتر پزشکیان، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و سحر تاجبخش معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور، بهره‌برداری از ۵۰ ایستگاه باران‌سنج خودکار در حوضه دریاچه ارومیه و راه‌اندازی شبکه مانیتورینگ تجمعی داده‌های هواشناسی آغاز شد.

این ایستگاه‌ها بخشی از طرح بزرگ راه‌اندازی ۹۵ ایستگاه جدید هواشناسی در سراسر کشور است که همزمان با طرح‌های راه و شهرسازی به بهره‌برداری می‌رسد.

از مجموع این ۹۵ ایستگاه، ۵۰ ایستگاه در استان آذربایجان‌غربی مستقر شده‌اند. اعتبارات طرح‌های افتتاحی در این استان حدود ۳۰۰ میلیارد ریال بوده که از محل اعتبارات ملی و استانی تامین شده است.

طرح مذکور شامل راه‌اندازی ایستگاه‌های باران‌سنجی خودکار همراه با زیرساخت‌ها، تجهیزات و ظرفیت‌های مخابراتی پیشرفته است و با هدف توسعه شبکه‌های ایستگاه‌های هواشناسی کشور برای پایش دقیق‌تر اقلیم و وضعیت جوی اجرا می‌شود.

با توسعه این ایستگاه‌ها، ظرفیت پیش‌بینی هوا بهبود یافته و داده‌های بیشتری به مدل‌های جوی تزریق می‌شود تا دقت پیش‌بینی‌های هواشناسی افزایش یابد. این اقدامات می‌تواند نقش مهمی در مدیریت بهتر منابع آبی و مقابله با تغییرات اقلیمی در منطقه داشته باشد.

علاوه بر این، پنج طرح هواشناسی دیگر شامل ایستگاه‌های اقلیم شناسی خودکار «رشکان، سلماس»، مرکز پایش مخاطرات جوی و مدیریت بحران، نیروگاه خورشیدی ۳۰ کیلووات ساعتی و تجهیز اتاق سرور هواشناسی امروز در استان آذربایجان غربی به بهره‌برداری می‌رسد.