فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی از دستگیری فردی که با در دست داشتن سلاح سرد با طراحی کاملا غیرمعمول و خطرناک در خیابانهای اطراف شهر تردد میکرد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ امیر وهاب زاده با اشاره به دریافت گزارشهای مردمی مبنی بر تردد مشکوک فردی در یکی از خیابانهای اطراف بندرانزلی گفت: با هماهنگی سریع و دریافت دستور مقام قضائی اقدامات فنی و اطلاعاتی گستردهای آغاز شد که در نتیجه آن متهم اصلی پرونده شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.
فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی در ادامه گفت: با توجه به تهدید مستقیم این سلاح برای امنیت شهروندان، ماموران پلیس آگاهی بلافاصله با هماهنگیهای لازم، این فرد را در محل دستگیر و وی را خلع سلاح کردند.
وی افزود: متهم ۳۹ ساله بلافاصله به مقر انتظامی منتقل و پس از تکمیل تحقیقات اولیه و تشکیل پرونده کامل، برای سیر مراحل قانونی و صدور دستورات مقتضی به مرجع قضائی معرفی شد.