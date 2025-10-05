آزمون ارتقای کمربند پوم و دان ۴ و دان ۵ دوره ۸۱ بانوان با شرکت ۱۱۲ تکواندوکار از سراسر کشور در اردبیل برگزار شد.

برگزاری آزمون ارتقای کمربند پوم و دان ۴ و ۵ بانوان در اردبیل

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل نائب رئیس هیات تکواندو استان اردبیل از برگزاری آزمون ارتقای کمربند پوم و دان ۴ و دان ۵ دوره ۸۱ بانوان به میزبانی استان اردبیل خبر داد و گفت: این آزمون با شرکت ۱۱۲ تکواندوکار از سراسر کشور در خانه تکواندو استان اردبیل برگزار شد.

نادیا صدر با بیان اینکه در این آزمون ۲۳ ورزشکار در آزمون ارتقای کمربند پوم ۴ شرکت داشتند، گفت: ۶۳ تکواندوکار نیز در آزمون ارتقای کمربند دان ۴ شرکت کرده بودند.

وی به تعداد شرکت کنندگان در آزمون ارتقای کمربند دان ۵ نیز اشاره کرد و گفت: ۲۶ تکواندوکار بانو نیز در این دوره از آزمون حضور داشتند.

نایب رئیس هیات تکواندو استان اردبیل به نحوه برگزاری این دوره از آزمون نیز اشاره کرد و گفت: زهرا شهبازنژاد از استان تهران به عنوان ناظر فدراسیون بر نحوه اجرای هیجدهمین دوره آزمون ارتقای کمربند دوره ۸۱ نظارت داشت.

صدر به ممتحین آزمون ارتقای کمربند پوم و دان ۴ و دان ۵ بانوان اشاره کرد و گفت: این دوره از آزمون با حضور ممتحنینی از ۶ استان برگزار شد که خود گویای کیفیت بالای این دوره از آزمون ارتقای کمربند بود.

وی گفت: گلناز شریفی از تهران، خدیجه قره گوزی از اردبیل، زینب اسلامی از البرز، مهرانگیز قاسمی از استان آذربایجان شرقی، زهرا هادیزاده از گیلان و هما جمشیدی از مازندران کار قضاوت آزمون دوره ۸۱ را بر عهده داشتند و فاطمه شیرنیاز از استان اردبیل نیز مسئول برگزاری آزمون ارتقای کمربند پوم و دان ۴ و دان ۵ بانوان در اردبیل بود.