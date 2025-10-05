افتتاح «اقامتگاه بومگردی دره خورشید» در روستای رباط سفید مشهد
«اقامتگاه بومگردی دره خورشید» در روستای رباط سفید مشهد افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان مشهد در این مراسم ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، هفته گردشگری و ادای احترام به قهرمان جبهه مقاومت، دبیرکل پیشین حزب الله لبنان شهید سیدحسن نصرالله گفت: تمامی مولفههای توسعه در این روستا فراهم است و در کنار آثار باستانی بینظیر در رباط سفید، امروز این بومگردی فاخر به بهرهبرداری رسید.
حسینی افزود: هرگونه توسعه و خدمت به مردم عزیز یک مدال افتخار برای ما تلقی میشود.
در مجموعه «بومگردی دره خورشید» دو اقامتگاه تابستانه با هزینه یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان ساخته شده و چهار اقامتگاه تابستانه دیگر نیز در این بومگردی ساخته خواهد شد.