جابجایی بیش از ۱۴۶ هزار مسافر در بروجرد
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای بروجرد گفت:بیش از ۱۴۶ هزار مسافر ،شش ماهه ی اول امسال با ناوگان حمل ونقل عمومی در این شهرستان جابجا شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛ فرهاد گودرزی
گفت: در نیمه ی نخست امسال ۱۴۶ هزار و ۷۶۲ مسافر در قالب ۱۱هزار و ۱۴۶ سفر با بهره مندی از ناوگان مسافربری تحت پوشش شرکتهای مسافربری از بروجرد به مقاصد مورد نظر جابجا شدهاند.
رئیس اداره ی راهداری و حمل و نقل جادهای بروجرد افزود: در طرح جابهجایی زائران اربعین حسینی هم ۳۰۸ سرویس به ظرفیت هشت هزار و ۸۰۸ نفر با ناوگان مسافربری این شهرستان جابهجا شده است .
گودرزی گفت: در این مدت شرکتهای حملونقل کالای شهرستان ،۴۴ هزار و ۹۷۴ فقره بارنامه صادر و ۴۱۱ هزار و ۹۷۰ تن کالا از بروجرد به سراسر کشور حمل شده است.
گودرزی با اشاره به اجرای طرح ارتقای ایمنی کاربران جادهای در روستاهای بروجرد افزود:همچنین تجهیزات ایمنی به راکبان ۴۲۰ دستگاه موتورسیکلت،رانندگان ۷۵ دستگاه ادوات کشاورزی و ۹۲ دستگاه وانتبار تحویل داده شد.
رئیس اداره ی راهداری و حمل و نقل جادهای بروجرد گفت: طی ۱۰۱ گشت مشترک با پلیسراه در محورهای مواصلاتی بروجرد، اسناد حمل و تجهیزات ایمنی ناوگان حملونقل عمومی کالا و مسافر کنترل و ۵۹۶ دستگاه ناوگان متخلف شناسایی و به کمیسیونهای مربوطه معرفی شدند.