رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بروجرد گفت:بیش از ۱۴۶ هزار مسافر ،شش ماهه ی اول امسال با ناوگان حمل‌ ونقل عمومی در این شهرستان جابجا شده‌اند.



به گزارش فرهاد گودرزی گفت: در نیمه‌ ی نخست امسال ۱۴۶ هزار و ۷۶۲ مسافر در قالب ۱۱هزار و ۱۴۶ سفر با بهره مندی از ناوگان مسافربری تحت پوشش شرکت‌های مسافربری از بروجرد به مقاصد مورد نظر جابجا شده‌اند. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان گفت: در نیمه‌ ی نخست امسال ۱۴۶ هزار و ۷۶۲ مسافر در قالب ۱۱هزار و ۱۴۶ سفر با بهره مندی از ناوگان مسافربری تحت پوشش شرکت‌های مسافربری از بروجرد به مقاصد مورد نظر جابجا شده‌اند.

رئیس اداره ی راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بروجرد افزود: در طرح جابه‌جایی زائران اربعین حسینی هم ۳۰۸ سرویس به ظرفیت هشت هزار و ۸۰۸ نفر با ناوگان مسافربری این شهرستان جابه‌جا شده است .



گودرزی گفت: در این مدت شرکت‌های حمل‌ونقل کالای شهرستان ، ۴۴ هزار و ۹۷۴ فقره بارنامه صادر و ۴۱۱ هزار و ۹۷۰ تن کالا از بروجرد به سراسر کشور حمل شده است.