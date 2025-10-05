نماینده مردم مهریز، بافق، ابرکوه، بهاباد و خاتم در مجلس شورای اسلامی در نشستی ویدئوکنفرانسی با جمعی از دکترمعلمان سراسر کشور، به بررسی دلایل افت تحصیلی دانش‌آموزان و چالش‌های نظام آموزشی کشور پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، صباغیان در نشستی ویدئوکنفرانسی با جمعی از دکترمعلمان سراسر کشور، به بررسی دلایل افت تحصیلی دانش‌آموزان و چالش‌های نظام آموزشی کشور پرداخت.

در ابتدای این نشست، صباغیان به پرسش خود از وزیر آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: «چرا وضعیت علمی دانش‌آموزان کشور با افت شدید مواجه شده است؟ به‌گونه‌ای که میانگین معدل امتحانات نهایی در سه رشته، حدود ۱۰ گزارش شده است. علت این وضعیت چیست؟»

وی این موضوع را نگران‌کننده دانست و افزود: وزیر آموزش و پرورش روز سه‌شنبه برای پاسخ به این سؤال در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور خواهد یافت.

نماینده حوزه انتخابیه مهریز، بافق، ابرکوه، بهاباد و خاتم از دکترمعلمان حاضر در نشست خواست تا دلایل بروز این وضعیت و راهکار‌های خروج از آن را ارائه دهند.

در ادامه، دکترمعلمان سراسر کشور در این نشست، بخشی از مشکلات موجود را ناشی از سیاست‌های تکراری و غیرهدفمند ستاد آموزش و پرورش در چهار دهه گذشته عنوان کردند و خواستار بازنگری جدی در رویکرد‌های کلان آموزشی شدند. آنان تأکید کردند: در صورت اصلاح این سیاست‌ها و هدفمند شدن برنامه‌ها، می‌توان بخشی از مشکلات آموزشی را برطرف و میانگین نمرات دانش‌آموزان را ارتقا داد.

از دیگر موضوعات مطرح‌شده، انتقاد از برخی قوانین جدید آموزشی از جمله مصوبه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس درباره ورود کودکان ۵ ساله به مدرسه بود که به باور کارشناسان، می‌تواند آسیب‌های روانی و آموزشی در پی داشته باشد.

شرکت‌کنندگان در نشست تصریح کردند که نظام آموزشی کشور باید متناسب با علاقه‌مندی، استعداد و مهارت‌های فردی دانش‌آموزان طراحی شود تا امکان شکوفایی توانایی‌های آنان فراهم گردد.

همچنین کمبود تجهیزات آموزشی به‌روز، محرومیت مدارس از امکانات مناسب، و مشکلات معیشتی فرهنگیان از جمله عواملی عنوان شد که موجب کاهش انگیزه معلمان و در نتیجه افت سطح علمی دانش‌آموزان شده است.

دکترمعلمان حاضر بر لزوم بازنگری در محتوای درسی، شیوه‌های تدریس و نظام ارزشیابی دانش‌آموزان تأکید کردند تا آموزش‌وپرورش کشور با نیاز‌های روز جامعه هم‌خوانی بیشتری پیدا کند.

در پایان، محمدرضا صباغیان ابراز امیدواری کرد که با طرح این موضوع در مجلس و پاسخ وزیر آموزش و پرورش، گام‌های مؤثری در جهت بهبود وضعیت آموزشی و ارتقای کیفیت یادگیری دانش‌آموزان کشور برداشته شود.