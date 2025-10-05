پخش زنده
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان از افتتاح مدرسه شش کلاسه مسکن مهر شهرستان میرجاوه با مشارکت یک خیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، میثم لکزایی در آیین افتتاح این مدرسه، گفت: مدرسه شش کلاسه مسکن مهر میرجاوه با زیربنای ۴۷۵ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال بهصورت مشارکتی احداث و به بهرهبرداری رسیده است.
وی با قدردانی از خیر نیکاندیش افزود: مشارکت خیرین در احداث فضاهای آموزشی، جلوهای ارزشمند از همراهی مردم در مسیر توسعه عدالت آموزشی است و نقش مهمی در تأمین نیازهای آموزشی مناطق مرزی استان دارد.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان افزود: مدرسه شش کلاسه مسکن مهر میرجاوه با امکانات استاندارد بهعنوان گامی مؤثر در ارتقای کیفیت آموزشی این منطقه به بهرهبرداری رسیده و آماده خدمترسانی به دانشآموزان است.