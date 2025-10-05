پخش زنده
امروز: -
فیلم سینمایی «پارتیزان» که بخشی از زندگی و رشادتهای شهید امیرسرلشکر حسن آبشناسان است، به کارگردانی رضا فهیمی ساخته میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پروانه ساخت فیلم سینمایی «پارتیزان» که بخشی از زندگی و رشادتهای شهید امیرسرلشکر حسن آبشناسان، فرمانده لشکر۲۳ نیروهای ویژه هوابرد ارتش (کلاه سبزها) ملقب به «شیر صحرا» را به تصویر میکشد، صادر شد. در زمان دفاع مقدس صدام به دلیل رشادتها و پیروزیهای شهید آبشناسان برای شهادت و اسیر شدن او جایزه تعیین کرده بود.
ابوذر پورمحمدی تهیهکننده آثار «نفس» و «شیار ۱۴۳» به همراه مجتبی آرشنیا تهیهکنندگی این اثر را برعهده دارند.
فیلمنامه «پارتیزان» به قلم احسان آجورلو و رضا فهیمی به نگارش درآمده و رضا فهیمی کارگردانی آن را انجام خواهد داد. فهیمی پیش از این با ۲ فیلم «کودکان ابری» و «سفیدپوش» نماینده سینمای فیلم کوتاه ایران در اسکار بوده است.
محوریت فیلم «پارتیزان» حضور تاثیرگذار شهید آبشناسان در روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی در پایگاه جنگهای نامنظم است. این فیلم با همراهی ارتش جمهوری اسلامی ایران مقابل دوربین خواهد رفت.
پروانه ساخت فیلم «پارتیزان» همزمان با سالروز شهادت شهید آبشناسان در هشتم مهر صادر شده است.