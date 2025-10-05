مرحله هشتم و پایانی بیست و نهمین دوره تور دوچرخه سواری جاده لانگکاوی از سری پروتور جهانی ۲۰۲۵ امروز در مالزی برگزار شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج این مرحله که به مسافت ۱۸۰.۲ کیلومتر از تانگ کاک تا کوالالامپور برگزار شد به این شرح است:

۱- آرون گیت از نیوزیلند - تیم آستانه ۳:۵۰:۰۵ ساعت

۲- آیواراس میکوتیس از لیتوانی - تودور زمان مشابه

۳- نیل خیمه نو از اسپانیا - کرن فارما ۷ ثانیه اختلاف

* رده بندی کلی و پایانی تور لانگکاوی ۲۰۲۵:

۱- ژوریس دل بوُو از فرانسه - تیم توتال انرجیز ۲۷:۱۷:۳۸ ساعت (قهرمان)

۲- آندرس یوهانس از نروژ - تیم اونو اکس ۳ ثانیه اختلاف

۳- یانیس وویسارد از سوئیس - تیم تودور ۶ ثانیه اختلاف

- در تاریخ تور لانگکاوی، میرصمد پورسیدی از ایران در سال ۲۰۱۴ قهرمان شد و حسین عسکری در سال ۲۰۱۰ به مقام سوم رسید.

- در این تور، خوسه رودولفو سرپا رکابزن کلمبیایی با ۲ قهرمانی و یک سومی رکورد دار است و پائولو لانفرانکی از ایتالیا نیز ۲ بار قهرمان شده است.