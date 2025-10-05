پخش زنده
امروز: -
مرحله هشتم و پایانی بیست و نهمین دوره تور دوچرخه سواری جاده لانگکاوی از سری پروتور جهانی ۲۰۲۵ امروز در مالزی برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج این مرحله که به مسافت ۱۸۰.۲ کیلومتر از تانگ کاک تا کوالالامپور برگزار شد به این شرح است:
۱- آرون گیت از نیوزیلند - تیم آستانه ۳:۵۰:۰۵ ساعت
۲- آیواراس میکوتیس از لیتوانی - تودور زمان مشابه
۳- نیل خیمه نو از اسپانیا - کرن فارما ۷ ثانیه اختلاف
* رده بندی کلی و پایانی تور لانگکاوی ۲۰۲۵:
۱- ژوریس دل بوُو از فرانسه - تیم توتال انرجیز ۲۷:۱۷:۳۸ ساعت (قهرمان)
۲- آندرس یوهانس از نروژ - تیم اونو اکس ۳ ثانیه اختلاف
۳- یانیس وویسارد از سوئیس - تیم تودور ۶ ثانیه اختلاف
- در تاریخ تور لانگکاوی، میرصمد پورسیدی از ایران در سال ۲۰۱۴ قهرمان شد و حسین عسکری در سال ۲۰۱۰ به مقام سوم رسید.
- در این تور، خوسه رودولفو سرپا رکابزن کلمبیایی با ۲ قهرمانی و یک سومی رکورد دار است و پائولو لانفرانکی از ایتالیا نیز ۲ بار قهرمان شده است.