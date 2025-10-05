پخش زنده
امروز: -
در آستانه فصل بارشها و با هدف پیشگیری از آبگرفتگیهای احتمالی، عملیات گسترده پاکسازی و لایروبی مسیلهای منوچهری و جاجرود به مساحت بیش از ۱۶ هزار و ۵۰۰ مترمربع در منطقه ۱۳ اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، امیرمحمد نوری، شهردار منطقه ۱۳ با اشاره به اجرای لایروبی گسترده مسیلهای منطقه ۱۳ در آستانه بارندگیهای پاییزی گفت: با توجه به در پیش بودن فصل بارندگی، مدیریت شهری منطقه اقدام به اجرای عملیات لایروبی و پاکسازی مسیلهای منوچهری و جاجرود کرد تا از بروز آبگرفتگیهای احتمالی در معابر و مناطق مسکونی جلوگیری شود.
وی افزود:در این عملیات، بیش از ۱۶ هزار و ۵۰۰ مترمربع از بستر مسیلها لایروبی و پاکسازی شد و بخش قابلتوجهی از رسوبات و پسماندهای تجمعیافته از مسیر انتقال آبهای سطحی خارج گردید.
شهردار منطقه ۱۳ با اشاره به برنامههای مستمر مدیریت شهری در این حوزه تصریح کرد:بازدید و لایروبی منظم مسیلها و کانالهای جمعآوری آبهای سطحی از مهمترین اقدامات پیشگیرانه در حوزه خدمات شهری است و این برنامه بهصورت دورهای در نواحی چهارگانه منطقه اجرا میشود.
نوری خاطرنشان کرد:هدف از این اقدامات، روانسازی جریان آبهای سطحی، جلوگیری از آبگرفتگی و ارتقای بهداشت محیطی و افزایش رضایت شهروندان است.