به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر گروه سلامت خانواده معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، گفت: مادران باردار می‌توانند با مراجعه به نزدیک‌ترین مرکز جامع خدمات سلامت یا پایگاه بهداشتی محل سکونت خود، واکسن آنفلوانزا را به صورت رایگان دریافت کنند.

مریم زابلی با تاکید بر ایمنی کامل واکسن آنفلوانزا در دوران بارداری گفت: برخلاف برخی باور‌های نادرست، تزریق این واکسن موجب ابتلای مادر به بیماری نمی‌شود و به حفظ سلامت مادر و جنین کمک می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: آنفلوانزا در افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، سالمندان، کودکان خردسال و به‌ویژه مادران باردار می‌تواند عوارض جدی ایجاد کند، از این رو توصیه می‌شود مادران باردار در موعد مقرر نسبت به دریافت واکسن اقدام کنند.