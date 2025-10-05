پخش زنده
۱۲ دانش آموز و ۱۶ مدرسه استان آذربایجان غربی در جشنواره کتابخوانی کتابنوش عناوین برتر را کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس اداره فرهنگی هنری، اردوها و فضاهای پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان گفت: ۱۲ دانش آموز و ۱۶ مدرسه استان آذربایجان غربی در جشنواره کتابخوانی کتابنوش عناوین برتر را کسب کردند.
ولی زالی اعلام کرد: با مشارکت چشمگیر ۱۹۹۴۰ نفر از دانش آموزان و مدارس شرکت کننده سراسر استان از دورههای تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم در سال تحصیلی۱۴۰۴_۱۴۰۳، جشنواره کتابخوانی کتابنوش برگزارشد.
وی افزود: پس از شروع ثبت سفارش کتب در سایت کتابنوش و چالشهای طراحی شده برای دورههای متوسطه اول دوم، سرانجام تعداد ۱۲ دانش آموز و ۱۶ مدرسه حائز رتبه برتر کشوری در هشتمین جشنواره کتابخوانی کتابنوش شدند.
زالی خاطر نشان کرد: حضور پر رنگ دانش آموزان و مدارس آذربایجان غربی در جشنواره کتابنوش، نشان از عشق به دانایی و تلاش پیوسته در مسیر مطالعه و همراهی مربیان و خانوادههای محترم که در ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی نقش بی بدیلی را ایفا میکنند.
رئیس اداره فرهنگی هنری، اردوها و فضاهای پرورشی آموزش و پرورش استان اظهار امیدورای کرد این موفقیتها سراغازی برای شکوفایی هرچه بیشتر استعدادهای درخشان دانش آموزان و تعمیق فرهنگ مطالعه در سطح مدارس باشد.
زالی در پایان از همه همکاران گرامی در حوزه فرهنگی هنری، مدیران مدارس، معاونین ومربیان پرورشی، معلمین دلسوز و خانوادههای عزیز که با ایجاد فضای مطالعه و حمایت معنوی از فرزندان خود، آنان را در مسیر رشد و تعالی یاری کردهاند، قدردانی و کسب موفقیت کشوری را به همه دانش آموزان و مدارس برتر تبریک گفت.