پخش زنده
امروز: -
معاون درمان دانشکده علوم پزشکی شوشتر گفت: یک مرکز لیزر غیرمجاز در این شهرستان که بدون حضور پزشک فعالیت میکرد، شناسایی و مهر و موم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر ممبینی اظهار کرد: بررسیهای کارشناسان نشان داد که یک مرکز لیزر غیر مجاز، بدون حضور پزشک متخصص و بدون اخذ مجوزهای قانونی اقدام به ارائه خدمات زیبایی با دستگاههای لیزر میکرد که سلامت مراجعهکنندگان را به خطر انداخته بود.
وی افزود: این مرکز غیرمجاز با تلاش کارشناسان اداره نظارت بر درمان و همکاری امور حقوقی دانشکده، دادستان محترم و نیروی انتظامی شناسایی و پلمپ شد. انجام خدمات لیزر توسط افراد فاقد صلاحیت علمی و قانونی میتواند منجر به سوختگیهای پوستی، بروز عوارض جبرانناپذیر و آسیبهای جدی شود.
معاون درمان دانشکده علوم پزشکی شوشتر تأکید کرد: مراجعه به مراکز فاقد مجوز و بدون حضور پزشک متخصص، علاوه بر تهدید سلامت فردی، میتواند هزینههای سنگین درمانی و حتی پیگیریهای قضایی را در پی داشته باشد؛ بنابراین از شهروندان درخواست میشود در انتخاب مراکز درمانی و زیبایی دقت کافی داشته باشند.
دکتر ممبینی در پایان خاطرنشان کرد: همشهریان در صورت مشاهده فعالیت مراکز غیرمجاز میتوانند شکایات خود را از طریق شماره تلفن ۰۶۱-۳۶۲۱۰۶۶۰ به معاونت درمان گزارش دهند.