فرماندار کرمانشاه گفت: جشنواره بادام وعسل فرصتی برای رونق اقتصاد محلی است وانتظار می‌رود با همکاری مسئولان، جشنواره بادام و عسل به‌عنوان میراث ناملموس به ثبت برسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، محمدرضا آمویی در آئین افتتاح دومین جشنواره بادام و عسل در بخش بیلوار گفت : این جشنواره فرصتی ارزشمند برای پاسداشت فرهنگ، هویت و اقتصاد محلی است و می‌ تواند به تقویت جایگاه فرهنگی و گردشگری این بخش کمک کند.

آمویی افزود: امسال ۱۰ غرفه برای عرضه محصولات برپا شد و در آینده می‌توان با نگاه جامع‌تر و حمایت شورا، بخشداری ودهیاری، این منطقه را به مکان فرهنگی و اقتصادی تبدیل کرد.