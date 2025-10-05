پخش زنده
مدیر کل سلامت وتندرستی وزارت آموزش و پرورش گفت: پایگاههای تغذیه سالم مدارس مجاز نیستند این اقلام را به دانش آموزان بفروشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ اعظم گودرزی افزود: این اقلام شامل چیپس، پفک، انواع نودل، گوشتهای فراوری شده مثل سوسیس، کالباس انواع نوشیدنیهای گازدار.
مدیر کل سلامت وتندرستی وزارت آموزش و پرورش گفت: اگر خانوادهها در مدارس فروش این خوراکیها را دیدند باید به دفتر سلامت با شماره ۸۲۲۸۴۱۶۲ تماس بگیرند و آدرس مدرسه متخلف را بدهند تا بررسی و پیگیری شود.
گودرزی افزود: کارکنان این پایگاههای فروش خوارکیها باید کارت سلامت از مرکز بهداشت داشته باشند و حتما باید داخل بوفه نصب باشد.
وی افزود: اعتبار کارت سلامت شش ماه تا یک سال است.