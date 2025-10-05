پخش زنده
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری منطقه ۸ از آغاز فعالیت و خدمات رسانی اتوبوس های برقی جدید در این منطقه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مجید سلمانی با بیان اینکه این اقدام نقطه عطفی در خدماترسانی شهری است، گفت: ورود اتوبوسهای برقی به خط پرتردد ۳۶۲، علاوه بر ارتقای کیفیت سفرهای درونشهری، موجب کاهش آلایندههای هوا و صرفهجویی در مصرف سوخت خواهد شد. این پروژه همسو با سیاستهای کلان شهرداری تهران در توسعه حملونقل پاک و حمایت از محیط زیست شهری اجرا شده است.
سلمانی افزود: خط ۳۶۲ به دلیل حجم بالای مسافر، نیازمند تجهیز به ناوگان مدرن و پاک بود تا علاوه بر خدمترسانی بهتر، گامی جدی در بهبود کیفیت زندگی شهروندان برداشته شود.
وی ادامه داد: ورود این اتوبوسها، بخشی از برنامههای گسترده منطقه ۸ برای نوسازی ناوگان حملونقل عمومی و ارتقای رفاه شهری است.
سلمانی معاون حملونقل و ترافیک منطقه ۸ در پایان تأکید کرد: شهرداری منطقه متعهد است تا با اجرای پروژههای مشابه، شرایط تردد شهروندان را بهینه کرده و در مسیر تحقق شهر پایدار و دوستدار محیط زیست گام بردارد.