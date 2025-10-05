پخش زنده
امروز: -
مدیرکل تامین اجتماعی استان یزد : هر بانوی شاغلی که قصد استفاده از مرخصی زایمان را دارد، باید در یک سال گذشته حداقل ۶۰ روز سابقه اشتغال و پرداخت حق بیمه در کارگاه مربوط را داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، زارع در خصوص نحوه پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان بانوان شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار گفت: هر بانوی شاغلی که قصد استفاده از مرخصی زایمان را دارد، باید در یک سال گذشته حداقل ۶۰ روز سابقه اشتغال و پرداخت حق بیمه در کارگاه مربوط داشته باشد و رابطه کاری وی با کارفرما در زمان استفاده از مرخصی همچنان برقرار باشد.
وی ادامه داد:پرداخت حقوق ایام مرخصی زایمان بر اساس میانگین دستمزد ۹۰ روز آخر اشتغال محاسبه میشود و دو سوم میانگین مزبور بهعنوان غرامت دستمزد به بیمهشده پرداخت خواهد شد.
مدیرکل تامین اجتماعی استان یزد گفت: در صورت بروز عوارض بارداری یا مشکلات خاص پزشکی، با ارائه گواهی معتبر از پزشک متخصص زنان و زایمان، غرامت ایام بیماری مربوط به این دوره نیز بهصورت جداگانه پرداخت میشود.
زارع افزود: همچنین، بانوان بیمهشده میتوانند از ۹ ماه مرخصی زایمان، حداکثر دو ماه آن را پیش از زمان زایمان و با ارائه گواهی پزشک متخصص، مورد استفاده قرار دهند.
وی ادامه داد: این مقررات با هدف حمایت از مادران شاغل و حفظ امنیت شغلی و معیشتی آنان در دوران بارداری و پس از زایمان اجرا میشود.