فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی:
نیروی انتظامی دارای ماهیت اجتماعی است
فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی گفت:در بین نیروهای مسلح نیروی انتظامی یک نیروی مردم پایه و دارای ماهیت اجتماعی است.
سردار محمدی در دیدار با گروههای مرجع و اقشار تاثیر گذار در تبریز به مناسبت هفته نیروی انتظامی با بیان اینکه در دفاع مقدس ۱۲ روزه حضور اقشار تاثیر گذار برای جهت دهی به جامعه اثرات خود را نشان داد گفت:ما حضور آگاهانه و بصیر مردم را در عرصههای سخت دیدیم گه چگونه پاسخ محکمی را به دشمنان دادند.
وی افزود: در بین نیروهای مسلح نیروی انتظامی یک نیروی مردم پایه و دارای ماهیت اجتماعی است و این رابطه قطعا به لحاظ ارتباطات خاصی است که اثرات و برکات خود را نشان میدهد.
حجت الاسلام نظری استاد حوزه و دانشگاه نیز گفت: پلیس مقتدر اگر با ولایت پیمان ببندد از واژههای مختلف عبور میکند و کلید واژه اصلی برای ایجاد جامعه امن مشارکت مردم و حضور اقشار تاثیر گذار و گروههای مرجع است.
وی همراهی فرزندان شهدا در ابتدای سال تحصیلی توسط فرماندهان انتظامی کشور را حرکتی ارزشمند دانست و گفت:اگر پلیس بخواهد در جامعه اثر گذار و مقتدر باشد باید به عنوان نیروی مسلح مردم پایه از حضور گروههای مرجع و مردمی استفاده کند.
حجت الاسلام نظری با اشاره به اینکه توان گروههای مرجع صدها برابر این است چرا که در دفاع مقدس ۱۲ روزه به عینه دیدیم گفت: نقش گروههای مرجع روشنگری در فتنهها و تاثیر بر فعالان اجتماعی ، دانشجویی و کارگران و حفاظت از جهت حرکت مردم است.
وی ادامه داد: مردم ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه سیلی محکمی به آمریکا زده و صهیونیستها را نقره داغ کردند و همینها عامل پیروزی ما در دفاع مقدس بود.