



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سردار کوشکی مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس فارس در این مراسم گفت : برای ششمین سال متوالی این مراسم در مرکز استان فارس با تجلیل از پانصد نفر از پیشکسوتان دفاع مقدس برگزار می شود .

وی افزود : در قالب همین برنامه در همه نقاط استان طی چند روز گذشته تا کنون با برپایی حدود ده هزار برنامه مختلف در قالب یادواره شهدا و برنامه‌های فرهنگی دیگر از یک صد هزار رزمنده پیشکسوت استان فارس تجلیل به عمل آمده است .

در این مراسم ضمن تقدیر از پیشکسوتان و اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی از پوستر سرود سیزده ستاره، یادبود شهدای عصر عاشورای شهرستان جهرم نیز رونمایی شد .