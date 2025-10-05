پخش زنده
ششمین آیین ملی تجلیل و تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت استان فارس برگزار شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سردار کوشکی مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس فارس در این مراسم گفت : برای ششمین سال متوالی این مراسم در مرکز استان فارس با تجلیل از پانصد نفر از پیشکسوتان دفاع مقدس برگزار می شود .
وی افزود : در قالب همین برنامه در همه نقاط استان طی چند روز گذشته تا کنون با برپایی حدود ده هزار برنامه مختلف در قالب یادواره شهدا و برنامههای فرهنگی دیگر از یک صد هزار رزمنده پیشکسوت استان فارس تجلیل به عمل آمده است .
در این مراسم ضمن تقدیر از پیشکسوتان و اجرای برنامههای مختلف فرهنگی از پوستر سرود سیزده ستاره، یادبود شهدای عصر عاشورای شهرستان جهرم نیز رونمایی شد .