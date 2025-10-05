با افزایش ۱۰ درصدی حمل و نقل کالا از مرز بازرگان، این پایانه رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیر پایانه مرزی بازرگان با اعلام این خبر گفت: در شش ماهی که گذشت افزون بر ۹۷ هزار دستگاه از پایانه مرزی تردد کردند که در مقایسه با مدت زمان مشابه پارسال ۱۰ درصد افزایش دارد.

ایرج آزادی با بیان اینکه امسال بیش از ۵۱ هزار دستگاه کامیون ایرانی و ۴۶ هزار دستگاه کامیون خارجی از این مرز تردد کرده‌اند افزود: بیشتر کامیون‌های ترانزیتی از پایانه مرزی بازرگان پایانه‌های مرزی آستارا، سرخس، لطف آباد و دوغارون بودند.

ایرج آزادی گفت: امسال این پایانه بعد از بندر عباس و پایانه مرزی پرویز خان مقام سوم را در بخش ترانزیت و تردد کامیون‌های تجاری به خود اختصاص داد.

مدیر پایانه مرزی بازرگان با اشاره به اینکه بر اساس قانون توسعه هفتم کشور، چشم انداز توسعه ترانزیت از گمرکات و پایانه‌های مرزی، رساندن آن به ۴۰ میلیون تن در سال است گفت: پایانه مرزی بازرگان در ترانزیت و تردد کامیون‌های تجاری نقش مهمی در این امر دارد.

او از شروع نوبت دهی مجازی و اعلام بار برای کامیون‌های تجاری در این پایانه در نیمه دوم سال خبر داد و گفت: بزودی با بهره برداری از طرح جامع گمرک بازرگان و با افزایش و تسهیل تردد کامیون‌های تجاری از این مرز و پایانه نوبت دهی مجازی و اینترنتی ناوگان کامیونی بزودی راه اندازی خواهد شد.

وی گفت: با راه اندازی این طرح هم بر ظرفیت ارائه خدمات به رانندگان در بخش‌های بارگیری و ترانزیت انواع کالا از این پایانه افزوده خواهد شد.

مدیر پایانه مرزی بازرگان در پایان ورود و خروج مسافران داخلی و خارجی در این پایانه را امسال افزون بر ۵۲۰ هزار نفر اعلام کرد.