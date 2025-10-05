پخش زنده
همزمان با سال تحصیلی جدید، بیش از یکهزار و صد مبلغ طرح امین فعالیت خود را در مدارس قم آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، طرح امین چند سالی است که با همکاری آموزش و پرورش و حوزه علمیه در مدارس قم اجرا میشود و در قالب آن مبلغان در کنار معلمان و مربیان با محوریت تربیت دینی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، نقشآفرینی می کنند.
هدف از طرح تربیتی امین، تربیت متعهدانه دانشآموزان در کنار آموزش علمی و کاهش آسیبهای اجتماعی در مدارس عنوان شده است.
مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه قم، در حاشیه آیین افتتاح طرح امین گفت: در ارزیابی پایان سال گذشته مشخص شد مدارسی که طرح امین در آنها فعال بوده، آسیبهای اجتماعی بهمراتب کمتر از سایر مدارس داشتهاند.
سید حسین رضوی افزود: امسال در ناحیه سه قم، حدود صد مبلغ در ناحیه سه قم فعالیت دارند که ۵۷ نفر از خواهران و حدود ۴۰ نفر از برادران طلبه هستند و اولویت طرح، فعالیت در مدارس پرجمعیت و حاشیهای است.
مسئول مدارس امین ناحیه 3 آموزش و پرورش قم هم با اشاره به نقش این طرح در تقویت هویت دینی دانشآموزان گفت: حضور مبلغ در مدارس به این معناست که در کنار آموزش علمی، تربیت دینی هم دنبال میشود.
حجت الاسلام کربلایی با اشاره به رونمایی از تقویم اجرایی برنامههای مدارس امین افزود: این تقویم در واقع کارنامه و نقشهراه مبلغان امین است.
وی اضافه کرد: تمام برنامهها، محتواها و فعالیتهای آموزشی و تربیتی در آن مشخص شده تا معلوم باشد که مبلغان با دست پر و برنامهمند وارد مدارس میشوند.