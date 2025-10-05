معاون پشتیبانی و برناه ریزی آموزش و پرورش استان یزد: دانش‌آموزانی که تاکنون کتاب‌های خود را دریافت نکرده‌اند، عمدتاً کسانی هستند که ثبت سفارش آنان با تأخیر صورت گرفته است.

توضیحات کارشناس آموزش و پرورش درباره روند ثبت سفارش و توزیع کتب درسی

توضیحات کارشناس آموزش و پرورش درباره روند ثبت سفارش و توزیع کتب درسی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، نعمتی در خصوص وضعیت ثبت سفارش و توزیع کتب درسی در سال تحصیلی جدید، گفت: فرآیند ثبت سفارش کتاب‌های درسی از ابتدای تیرماه آغاز شده است و در این طرح، خانواده‌ها می‌توانستند به‌صورت انفرادی و مدیران مدارس نیز به‌صورت تجمیعی نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند.

وی افزود: با این حال، در برخی مقاطع تحصیلی به‌ویژه هنگام ورود به مقطع جدید، به دلیل آنکه ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس با تأخیر انجام شده، فرآیند ثبت سفارش کتاب نیز به‌تبع آن با تأخیر مواجه شده است.

معاون پشتیبانی و برناه ریزی آموزش و پرورش استان یزد گفت: شرکت‌های تأمین‌کننده و چاپ کتاب‌های درسی که در تهران مستقر هستند، بر اساس سفارش‌های ثبت‌شده اقدام به تولید و ارسال کتاب‌ها می‌کنند؛ بنابراین هرگونه تأخیر در ثبت سفارش موجب عقب‌افتادن روند چاپ و ارسال کتاب‌ها خواهد شد.

نعمتی افزود: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شده است که دانش‌آموزانی که تاکنون کتاب‌های خود را دریافت نکرده‌اند، عمدتاً کسانی هستند که ثبت سفارش آنان با تأخیر صورت گرفته است.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری شرکت چاپ و توزیع کتب درسی، پیش‌بینی می‌شود که طی سه تا چهار روز آینده، کتاب‌های باقیمانده نیز به دست دانش‌آموزان برسد.

معاون پشتیبانی و برناه ریزی آموزش و پرورش استان یزد گفت: یادآور می‌شود خانواده‌ها می‌توانند از دو طریق ثبت انفرادی توسط اولیای دانش‌آموز از طریق سامانه ثبت‌نام کتاب‌های درسی و ثبت تجمیعی از طریق مدارس توسط مدیران نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند.

در صورتی که ثبت‌نام دانش‌آموز در مدرسه نهایی نشده باشد، مدیر مدرسه قادر به ثبت سفارش تجمیعی نخواهد بود؛ از این‌رو تأکید می‌شود خانواده‌ها در اسرع وقت نسبت به تکمیل ثبت‌نام و پیگیری وضعیت سفارش کتاب فرزندان خود اقدام کنند.