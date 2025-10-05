نامه اعتراضی نماینده شیراز و زرقان به وزیر ورزش و جوانان:





به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به وزیر ورزش و جوانان مراتب اعتراض شدید به محرومیت تماشاگران فجر شهید سپاسی در دیدار این تیم با استقلال خوزستان را اعلام کرد.

ابراهیم عزیزی در این نامه خطاب به دنیامالی وزیر ورزش و جوانان آورده است: پیرو دیدار بدون تماشگر تیم فوتبال فجر شهید سپاسی و استقلال خوزستان در ورزشگاه پارس، به نظر می‌رسد ضرب المثل " گنه کرد در بلخ آهنگری، به ششتر زدند گردن مسگری" مصداق کامل تصمیم فدراسیون در این راستا بود.

او در ادامه این نامه می‌افزاید: سؤال جدی اینجاست که مسئولی قصور کرده و قرار است جریمه‌ای لحاظ گردد، گناه تماشگران علاقه‌مند به فوتبال چیست که باید تاوان بپردازند؟ آیا دیواری کوتاه‌تر از مردم پیدا نمی‌شود که تمام قصور را بر گردن آنها انداخت؟!

عزیزی در ادامه این نامه آورده است: با عنایت به موارد مذکور که در شکست تیم فجر در این مسابقه نیز کاملاً اثرگذار بود؛ به نظر می‌رسد تصمیم گیری‌ها در فدراسیون دچار اختلال و ضعف‌های جدی است که باید برای آن چاره‌ای اندیشید و یا از مسیر‌های دیگری برای اصلاح امور با ابزار‌های قانونی استفاده کرد؛ لذا دستور فرمایید موضوع در اسرع وقت و با عنایت ویژه بررسی، اقدام مناسب منظور و اینجانب را نیز از نتایج حاصله مطلع نمایند.

دیدار فجر شهید سپاسی و استقلال خوزستان پنج شنبه دهم مهرماه در ورزشگاه پارس و بدون تماشگر برگزار شد که با نتیجه دو بر یک به نفع استقلال خوزستان به پایان رسید.