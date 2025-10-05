آغاز مرحله سوم پویش جشن عاطفه ها در البرز
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز از آغاز مرحله سوم پویش جشن عاطفه به منظور جمع آوری کمکهای مردمی در حمایت از دانشآموزان نیازمند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛
رضا البرزی با بیان اینکه تشکیل این پویش سه مقطع برای برگزاری جشن عاطفهها پیش بینی شده بود گفت: در مرحله نخست این پویش، برپایی پایگاههای جمعآوری کمکها در سطح مناطق و شهرستانها از هفته سوم شهریور برگزار شد.
وی گفت: همچنین در آخرین جمعه شهریورماه نیز پایگاههایی در مصلاهای نماز جمعه استان و شهرستانها برپا شد و از امروز هم جشن عاطفهها با همکاری آموزش و پرورش و سازمان دانشآموزی در مدارس برگزار شده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز با تاکید بر اهمیت زمانبندی اجرای طرح خاطرنشان کرد: تلاش میکنیم کمکها با حفظ شأن انسانی به دست دانشآموزان برسد،همکاری نزدیک کمیته امداد با آموزش و پرورش این امکان را فراهم کرده تا دانشآموزان نیازمند شناسایی شده که تحت پوشش امداد هم نیستند، از این کمکها بهرهمند شوند.
وی در تشریح روشهای مشارکت مردم در جشن عاطفهها گفت: نیکوکاران میتوانند با ارسال عدد پنج به سر شماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۲۶ در این پویش سهیم شوند. همچنین، کد دستوری #۰۲۶*۸۸۷۷* برای کمکهای استانی و شماره کارت ۰۵۷۸-۵۰۰۳-۹۹۷۹-۶۰۳۷ نیز برای واریز کمکها در نظر گرفته شده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز اظهار داشت: جشن عاطفهها فرصتی مغتنم برای ترویج فرهنگ نوع دوستی و همراهی با دانشآموزان نیازمند است، امیدواریم مردم نیکوکار البرز همچون سالهای گذشته با حضور پررنگ خود زمینهساز شور و نشاط آغاز سال تحصیلی فرزندان محروم شوند.