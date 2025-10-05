فرماندهی هنگ مرزی دشت آزادگان و هویزه گفت: به مناسبت هفته نیروی انتظامی، چادر سلامت برپا و خدمات بهداشتی و سنجش فشار قند و خون به عموم مردم ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ هادی مرمزی اظهار کرد: به مناسبت گرامیداشت هقته انتظامی و در راستای طرح مردم یاری فرماندهی هنگ مرزی دشت آزادگان و هویزه با بهره گیری از ظرفیت‌های موجود سازمانی، گروه درمانی را جهت اجرای خدمات بهداشتی و ویزیت رایگان و سنجش فشار خون در مصلای نماز جمعه مستقر کرد که مورد استقبال مردم مرزنشین قرار گرفت.

وی هدف از اجرای این طرح را ارتقاء خدمات مرزبانی به مرزنشینان در هفته فراجا، کمک به مرزنشینان در مناطق محروم شهر‌ها و روستا‌های مرزی عنوان کرد و افزود: همچنین می‌توان با این اقدام، جزئی ازوظایف ذاتی مرزبانی را که کمک به مرزنشینان است اجرایی کرد.

سرهنگ مرمزی بیان داشت: باتوجه به اینکه مرزنشینان خود، مرزبانان واقعی این کشور هستند، بنابراین فرماندهی مرزبانی باتمام توان و امکاناتی که دارد می‌کوشد تا گوشه‌ای از مشکلات بهداشتی و سلامتی آنها را به دوش بکشد و یار و یاور آنها باشد.