شهردار یزد از تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی درون‌شهری به تاکسی‌های برقی اینترنتی با هدف کاهش آلودگی هوا و ارتقای کیفیت خدمات و امنیت حمل‌و‌نقل عمومی در شهر میراث جهانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، ابوالقاسم محی‌الدینی گفت: در نشست مشترکی که با شرکت سرمایه‌گذار بخش خصوصی درباره تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی درون‌شهری یزد به تاکسی‌های برقی داشتیم، به توافقات خوبی در این زمینه دست یافتیم و انشاالله به‌زودی شاهد حضور تاکسی برقی در شهر یزد خواهیم بود.

محی‌الدینی با اشاره به این که این اقدام در راستای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل پاک انجام می‌شود، اظهار امیدواری کرد: انشاالله با توجه به سابقه و تجربیات خوبی که این شرکت در حوزه راه اندازی ناوگان تاکسی‌های برقی در نقاط مختلف کشور دارد، این اتفاق به زودی در یزد نیز رقم بخورد و شاهد تحولی مثبت در حوزه حمل و نقل عمومی درون شهری در شهر میراث جهانی یزد باشیم.

شهردار یزد افزود: در خصوص مواردی نظیر زمینه‌های همکاری بین شهرداری و این شرکت و همچنین نحوه مشارکت و سرمایه‌گذاری، بحث و تبادل نظر شده و توافقاتی نیز صورت گرفته است و امیدواریم ظرف مدت یک ماه آینده، فرایند‌های قانونی مربوطه نظیر اخذ مجوز‌ها از شورای اسلامی شهر و مراجع ذی صلاح انجام شود تا در آینده‌ای نزدیک، شاهد ورود اولین تاکسی‌های برقی به ناوگان حمل و نقل عمومی شهر یزد باشیم.