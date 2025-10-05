پخش زنده
سرمربی فصل گذشته مس رفسنجان جانشین مسعود شجاعی در صنعت نفت آبادان شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس گزارش باشگاه صنعت نفتآبادان، سیروس پورموسوی هدایت آبادانیها را بر عهده گرفت
نفتیها در شش هفته نخست لیگ دسته اول فوتبال از کسب پیروزی بازماندند و با پنج تساوی، در جایگاه دوازدهم جدول ۱۸ تیمی لیگ یک قرار دارند؛ نتایجی که سبب استعفا و جدایی مسعود شجاعی از سرمربیگری صنعت نفت شد.
پورموسوی در نیمفصل دوم فصل گذشته لیگ برتر فوتبال روی نیمکت مس رفسنجان نشست و به بقای مس در این رقابتها کمک کرد. وی در بیستمین دوره لیگ برتر نیز هدایت صنعت نفت را بر عهده داشت.