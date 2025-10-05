پخش زنده
واکسیناسیون ۵۰۰ هزار دام در شهرستان زابل انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس اداره دامپزشکی شهرستان زابل گفت: بیش از ۵۰۰ هزار نوبت واکسیناسیون دام علیه بیماریهایی مانند تب برفکی، طاعون و آبله در نیمه نخست امسال در این شهرستان انجام شد.
حبیب سنچولی افزود: در همین مدت حدود ۱۰۰ واحد اپیدمیولوژیک (همهگیرشناسی) نیز در این شهرستان با هدف پیشگیری و کنترل شیوع بیماریهای دامی، بررسی و پایش شده است.
وی ادامه داد: در همین مدت حدود ۴۰۰ هزار قطعه جوجهریزی در ۱۰ واحد پرورش مرغ گوشتی انجام و همچنین ۴۰ واحد عرضه غیر بهداشتی مرغ زنده و قصابی متخلف به مراجع قضایی معرفی شدند.
سنچولی با اشاره به پلمب یک واحد قصابی متخلف، تصریح کرد: در بازرسیها و گشتهای مشترک، حدود ۲۰۰ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیر بهداشتی جمعآوری و معدوم شده است.
وی گفت: حدود شش هزار رأس دام سنگین و ۵۰ هزار رأس دام سبک در شهرستان زابل و روستاهای تابعه وجود دارد.
سنچولی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون در کشتارگاه سنتی این شهرستان ۸۵۰ رأس دام سبک و سنگین تحت نظارت دامپزشکی کشتار شده است.