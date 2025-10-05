به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، امین خرم‌آبادی مجری طرح توسعه میدان گازی پارس شمالی، اعلام کرد: قرارداد ساخت جکت فاز نخست میدان پارس شمالی منعقد شده و ساخت این سازه ۷۵۰ تنی (با متعلقات حدود ۲ هزار تن) آغاز شده است. جکت پس از ساخت و حمل، در عمق حدود ۱۳ متری در موقعیت مشخص نصب خواهد شد.

وی با اشاره به پیشرفت‌های مهندسی و ساخت داخل کشور در حوزه صنایع فراساحل گفت: میدان پارس شمالی که کشف آن به سال ۱۳۴۶ بازمی‌گردد، پس از وقفه‌ای چندساله، با به‌روزرسانی فناوری‌ها و برنامه‌ریزی‌های جدید، مراحل توسعه خود را از سر گرفته است.

میدان گازی پارس شمالی که در فاصله ۱۲۰ کیلومتری جنوب شرقی بندر بوشهر واقع شده، یکی از بزرگ‌ترین میادین گازی مستقل جهان است. این میدان با مساحتی حدود ۵۰۰ کیلومتر مربع، دارای ذخیره‌ای بالغ بر ۱۶۶۸ میلیارد مترمکعب گاز است که ۱۳۳۷ میلیارد مترمکعب آن قابل برداشت است.

مطالعات نشان می‌دهد پس از توسعه کامل، ظرفیت تولید روزانه پارس شمالی به حدود ۴ میلیارد فوت مکعب گاز غنی، معادل ۱۱۳ میلیون مترمکعب خواهد رسید.

