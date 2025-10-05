ارائه خدمات شبانه روزی به ۲ هزار سالمند البرزی
مدیرکل بهزیستی استان البرز با اشاره به اهمیت اجرای طرح سلام با عنوان سلامت اجتماعی محله محور گفت: خدمات شبانه روزی به ۲ هزار سالمند در سطح استان البرز ارائه میشود.
وجیهه محمدی فلاح با حضور در برنامه سیمای البرز برنامه امروز البرز با اشاره به اهمیت رسیدگی به سالمندان گفت: یکی از بخشهای مورد توجه سالمندان زن تنها هستند که در قالب سلامت اجتماعی مورد توجه است و در سطح استان البرز ۲ هزار سالمند در مراکز شبانه روزی خدمات دریافت میکنند.
مدیرکل بهزیستی استان البرز به مجری سیمای البرز افزود: یکی از مهمترین طرحهای در حال اجرا، طرح سلام در قالب سلامت اجتماعی محله محور است و تمام خدمات را در قالب محلات ارائه میکنیم و طرح مهر و گفتوگو که نیاز اصلی سالمندان است با هدف ایجاد گفتوگو با محیط محله و حتی مدارس محلات به ویژه اتصال دانش آموزان و سالمندان در قالب این جشنواره اجرا میشود.
وی با اشاره به اهمیت حرکت ارائه خدمات در منزل به سالمندان به مجری سیمای البرز توضیح داد: پویش رز مهربان بود که در قالب این طرح تکریم سالمندان در مساجد، مدارس، محلات و منازل مورد توجه قرار گرفت و پویش دیگری نیز پویش همه حاضر بود که در قالب آن طرح نیز نیکوکاران نسبت به تهیه وسائل دانش آموزان کم برخوردار پای کار آمدند.
مدیرکل بهزیستی استان البرز در شبکه سیمای البرز خاطرنشان کرد: سیاست کلانی که در آن مورد توجه قرار میگیرد در قالب ارائه خدمات مناسب و بحث پوشش بیمهای است که به عنوان چالش جدی است که سالمندان با آن روبه رو هستند.