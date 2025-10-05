رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، گفت: با توجه به شروع فصل سرما و احتمال شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، اقدامات پیشگیرانه برای مهار این بیماری در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل علی‌حسین احدی‌عالی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل اظهار کرد: اقدامات متعددی در سطح استان برای پیشگیری از بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان انجام شده است.

وی افزود: از جمله این اقدامات می‌توان به پایش مستمر مزارع پرورش طیور، نمونه‌برداری‌های منظم، انجام آزمایشات تخصصی برای شناسایی ویروس در مراحل اولیه و همچنین آموزش‌های هدفمند به دامداران و مرغداران بخش‌های مهم این برنامه‌ها هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل تصریح کرد: این بیماری یکی از خطرناک‌ترین بیماری‌های ویروسی در دنیای حیوانات است که نه ‌تنها تهدیدی جدی برای طیور محسوب می‌شود، بلکه در صورت جهش‌های ژنتیکی می‌تواند سلامت عمومی انسان‌ها را نیز به خطر بیندازد.

احدی‌عالی گفت: با اقدامات کنترلی مناسب و افزایش سطح آگاهی عمومی می‌توان تهدید آنفلوانزای فوق حاد پرندگان را به خوبی مدیریت کرده و از خطرات جدی آن برای سلامت جامعه و صنعت دام و طیور کشور جلوگیری کرد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: رعایت و ارتقای بهداشت در واحدهای مرغداری هنگام حمل جوجه یک‌روزه، کود پایان دوره و حمل نهاده‌های دامی، دفن بهداشتی تلفات با استفاده از دستگاه لاشه‌سوز، حصارکشی و عدم اجازه تردد کارگران در بین 2 واحد مرغداری، نصب توری پنچره‌ها و درزگیری دیوارها و سقف و عدم نگهداری انواع پرنده‌های اهلی و وحشی، پرهیز از شکار پرندگان در محوطه مرغداری و همچنین اجتناب از مصرف آنها توسط کارگران فارم از نکات کلیدی در مهار این بیماری به حساب می‌رود.