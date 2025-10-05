به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرآبفای منطقه ۱ شهر اصفهان گفت: این طرح به طول ۳۵۰ متر و با استفاده از لوله پلی‌اتیلن با قطر ۴۰۰ میلیمتر درعمق ۶ متری زمین در حال اجراست.

الله‌یار افلاکی اعتبار تخصیصی عملیات اصلاح شبکه فاضلاب خیابان هشت بهشت شرقی را ۴۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی اعلام کرد و گفت: عملیات اجرایی این طرح از مرداد ماه سال‌جاری آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان آبان‌ماه به بهره‌برداری برسد.

وی با اشاره به فرسودگی بخش قابل توجهی از شبکه فاضلاب شهر اصفهان ادامه داد: این طرح با هدف افزایش پایداری شبکه، رفع مشکلات ریزشی و بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان در منطقه مرکزی شهر اصفهان در حال اجراست و نقش مهمی در ارتقای خدمات شهری و کاهش مشکلات زیرساختی ایفا می‌کند.