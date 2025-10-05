به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،امین امینیان در جلسه پیشگیری و مدیریت بحران مراغه گفت:دوگانه سوز شدن ۱۰۰ واحد نانوایی به منظور مدیریت شرایط بحرانی و زمستان انجام شده است.

امینیان افزود: آرد مورد نیاز برای روستا‌های فاقد نانوایی، نفت سفید و گازوئیل برای روستا‌ها تامین شده است.

وی بر آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای امداد و نجات در سیلاب‌ها، حوادث غیر مترقبه و امداد و نجات جاده‌ای تاکید کرد.

امینیان همچنین از دستگاه‌های اجرایی، بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی خواست واحد‌های خود را به سوخت جایگزین گاز شهری مجهز کنند.

وی اضافه کرد: مساجد و اقامتگاه‌ها در مسیر‌های بین شهری و روستایی برای اسکان مسافران در کولاک و برف آمادگی کامل دارند.

امینیان از شرکت‌های خدمات رسان و شهرداری خواست اداره‌های خود را برای مدیریت سیلاب و یخبندان آماده کنند.

وی از دانشکده علوم پزشکی خواست نسبت به شناسایی و اسکان مادران باردار در مراکز بهداشتی و در مواقع برف و کولاک برنامه ریزی و اقدام کنند.