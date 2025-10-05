

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، باشگاه تراکتور در بیانیه‌ای نسبت به قضاوت‌های جهت‌دار و اشتباهات تأثیرگذار داوران در هفته‌های اخیر اعتراض کرد و هشدار داد که ادامه‌ی این مسیر نادرست، به معنای فروپاشی اعتماد عمومی و بی‌اعتبار شدن عدالت در فوتبال ایران خواهد بود.

در متن این بیانیه آمده است:

باشگاه تراکتور با ابراز اعتراض خود نسبت به اتفاقات پیوسته داوری در مسابقات این فصل لیگ برتر، اعلام می‌دارد که قضاوت‌ها از آغاز فصل تاکنون، به شکلی آشکار، جهت‌دار و نگران‌کننده علیه این باشگاه رقم خورده است.

در دیدار‌های اخیر تراکتور برابر سپاهان، فولاد و فجر، تصمیم‌های بحث‌برانگیز و اشتباهات فاحش داوری، مستقیماً در نتیجه بازی‌ها تأثیر گذاشته و امتیازات مهمی را از تراکتور سلب کرده است.

در بازی مقابل فجر، پنالتی واضح و انکارناپذیر تراکتور در برابر چشمان میلیون‌ها بیننده گرفته نشد و در کمال حیرت، تکنولوژی VAR نیز که باید منجی عدالت در فوتبال باشد، در قبال تراکتور خاموش ماند. گویا این فناوری نیز همانند دیگر ارکان فوتبال کشور، تنها برای برخی تیم‌ها فعال است و برای تراکتور، عملاً کارکردی ندارد.

ادامه این روند ناعادلانه، شائبه‌ای را در ذهن هواداران و جامعه فوتبال، مبنی بر اینکه قوانین داوری در فوتبال ایران بسته به نام تیم‌ها تعریف می‌شود، ایجاد کرده است.

متأسفانه، داوران از کنترل مسابقات عاجز شده‌اند. بازیکنان تیم‌های رقیب، هر زمان که در تنگنا قرار می‌گیرند، با تمارض‌های مکرر و افتادن‌های نمایشی روی زمین، روند بازی را مختل می‌کنند و داوران نیز با سکوت کامل، زمینه این بی‌نظمی را فراهم می‌سازند. نتیجه آن، وقت‌کشی‌های برنامه‌ریزی‌شده و تلف شدن وقت قانونی مسابقه است؛ اما هنگام تعیین وقت‌های اضافه، همین داوران با رویکردی دوگانه، کمترین دقایق را برای تراکتور در نظر می‌گیرند.

نمونه بارز آن دیدار شنبه شب با فولاد بود که دروازه‌بان حریف بار‌ها بازی را متوقف کرد، اما داور حتی زحمت یک اخطار ساده را به خود نداد. این در حالی است که در دیگر مسابقات، شاهد وقت اضافه‌های دوازده دقیقه‌ای هستیم، بدون آنکه اتفاق خاصی رخ داده باشد. این تناقض‌ها نه سهو، بلکه نشانه‌ای از بی‌عدالتی ساختاری در قضاوت‌هاست.

باشگاه تراکتور در عین احترام به نهاد‌های رسمی فوتبال کشور، ناچار است با صراحت اعلام کند همان‌گونه که سایر بخش‌های فدراسیون در اختیار تیم خاصی قرار دارد و از کنار شعار‌های رکیک هواداران آن تیم با چشم‌پوشی عبور می‌شود، داوران نیز به شکلی ناخوشایند در راستای تأمین منافع همان تیم‌ها عمل می‌کنند. حتی در صحنه‌هایی که پنالتی واضح علیه آن تیم‌ها رخ می‌دهد، قضاوت‌ها با چشم‌پوشی و مماشات همراه است و عدالت، عملاً قربانی مصلحت‌سنجی می‌شود.

باشگاه تراکتور خواستار اصلاح فوری ساختار داوری، شفاف‌سازی عملکرد VAR و پایان دادن به این رفتار تبعیض‌آمیز است.

ادامه این مسیر، به معنای بی‌اعتبار شدن عدالت در فوتبال ایران و دلسردی میلیون‌ها هوادار عاشق تراکتور خواهد بود.