مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی از واکسیناسیون بیش از ۱۱.۵ میلیون راس دام در نیمه نخست سال جاری خبر داد و تاکید کرد که استان در تامین واکسن دام و طیور مشکلی ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی با اعلام اینکه در تامین واکسن برای دام و طیور استان هیچ مشکلی وجود ندارد، از آمادگی کامل استان برای مقابله با بیماری آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان در فصل سرما خبر داد.

سید امید خلیل‌زاده در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: در حال حاضر هیچ طغیان بیماری دامی یا طیور در استان مشاهده نمی‌شود و اقدامات پیشگیرانه به طور کامل در حال انجام است.

وی حفاظت از جمعیت دامی، مبارزه با بیماری‌های مشترک انسان و دام، تامین امنیت غذایی و سرمایه‌گذاری در بخش دام را از مهم‌ترین وظایف سازمان دامپزشکی عنوان کرد و افزود: ۹۰ تا ۹۵ درصد جمعیت دامی استان به صورت سنتی و در حدود ۲۹۰۰ واحد روستایی پرورش می‌یابند.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه سالانه ۱۴ نوبت واکسیناسیون در استان انجام می‌شود، گفت: جمعیت دامی استان شامل حدود ۴ میلیون راس دام سبک و ۴۶۰ هزار راس دام سنگین است.

خلیل‌زاده همچنین از واکسیناسیون ۱۱.۵ میلیون راس دام در ۶ ماهه اول امسال خبر داد و افزود استان رتبه پنجم جمعیت دامی کشور را داراست.

وی به فعالیت ۱۳ کشتارگاه طیور و ۱۶ کشتارگاه دامی در استان اشاره کرد و گفت: در سال جاری بیش از ۶۵ هزار راس دام و بیش از ۳۲ میلیون قطعه طیور در این کشتارگاه‌ها کشتار شده‌اند.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی در پایان تاکید کرد که با توجه به موقعیت مرزی استان و ورود دام زنده و فرآورده‌های دامی، نظارت کامل دامپزشکی بر واردات و فرآورده‌های دامی انجام می‌شود تا از شیوع بیماری‌ها جلوگیری گردد.