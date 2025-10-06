به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، تدوین برنامه مقابله با تهدیدات مختلف و تدوین برنامه آمادگی و پاسخ نظام سلامت در وقوع حوادث از جمله موارد مطرح شده در این نشست بود.

بررسی موضوع نظارت بر مخازن آب شهریاسوج از دیگر موارد مورد مطرح شده در این نشست بود.



۳۰ درصد از مخازن آب استان بدون نظارت آب و فاضلاب

فروزان معاون فنی مرکز بهداشت استان با اشاره به اینکه ۳۰ درصد از مخازن آب استان زیر نظر حفاظت آب وفاضلاب نیست و ۲۰ درصد آن‌ها کلر زنی نمی شوند گفت: از ۱۰۸ هزار مورد کلر زنی در سه ماهه اول ۵۳ درصد آن مطلوب ارزیابی شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با تاکید بر لزوم شناسایی و بررسی آسیب‌های تهدید سلامت و تدوین برنامه هایی برای مقابله با آن گفت: تاکنون ۹ گروه در زمینه بهداشت وسلامت مردم در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج راه اندازی شده است.

رقیه پناهی با تأکید بر نقش مهم دانشگاه در صیانت از سلامت جامعه گفت: دانشگاه علوم پزشکی متولی سلامت مردم است، اما در حوزه پدافند زیستی به تنهایی قادر به انجام مطلوب امور نخواهد بود و تحقق اهداف این حوزه نیازمند همکاری و حمایت همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها است.

رقیه پناهی گفت: در حوزه‌ی حیوان گزیدگی ۲ هزار و ۳۸۲ مورد در استان داریم که این عدد باید اسیب شناسی شود

نوری‌پور مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری هم با اشاره به اهمیت این حوزه گفت: کمیته پدافند زیستی یکی از زیرمجموعه‌های پدافندغیرعامل است که رسالت اصلی آن حفاظت از جان و سلامت مردم و صیانت از زیرساخت‌ها است.

نوری پور افزود: اگر به پدافند زیستی توجه نشود، حتی شرایط عادی نیز می‌تواند به عاملی خطرساز تبدیل شود.